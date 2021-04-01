وزارة العدل تستعد لمؤتمر العدالة الانتقالية بتونس

أخبار ليبيا 24 – خبر

نظمت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية مائدة مستديرة تحت عنوان ” نظرة عامة على التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية “.

ووفقا لصفحة الوزارة على موقع التواصل فيسبوك فإن المائدة ناقشت التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية وما يعيق تطبيقها وسبل تذليل المعوقات ومعالجتها.

المائدة التي شارك فيها مجموعة من أعضاء الهيئات القضائية والأكاديميين بالجامعات الليبية جاءت تحت إشراف إدارة التدريب بالوزارة وقسم التدريب بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية وبالتعاون مع الرابطة الأمريكية للقانونين.

وأوصت المائدة بمجموعة من القضايا سيتم طرحها في المؤتمر المقرر عقده في تونس في الأيام المقبلة لمناقشة القضية نفسها.