الحرس التونسي ينفي تسلم الصحفيين المختطفين في ليبيا

نفى الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي العميد حسام الدين الجبابلي, في تصريح ل “بوابة افريقيا الإخبارية” اليوم الخميس, ما تم ترويجه حول تسلم السلطات الأمنية التونسية الصحفيين المختطفين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري.

وأكد الجبابلي أن ما تم تداوله في إحدى الصفحات التي تسمى نفسها باسم “الحرس الوطني التونسي” غير صحيح, كما أن هذه الصفحة لا علاقة لها بالحرس التونسي.

يشار إلى أن صفحة يبدو أنها “مفبركة” تنسب نفسها إلى الحرس التونسي نشرت, ليلة الخميس, خبرا حول تسليم السلطات الليبية الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري إلى الحرس التونسي.

جدير بالذكر أن الصحفيين التونسيين انفي الذكر اختفيا في ليبيا منذ سبتمبر 2014.