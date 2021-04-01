البعثة الأممية ترحب بجهود حكومة الوحدة بشأن المصالحة الوطنية 

أخبار ليبيا24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيبها بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية بشأن المصالحة الوطنية.

وأشارت البعثة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” إلى إطلاق سراح 107 من المعتقلين التابعين للقوات المسلحة المحتجزين في مدينة الزاوية.

وأثنت البعثة على مساهمة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومديرية أمن الزاوية وشيوخ القبائل وأهل الزاوية في هذه المبادرة.

وأكدت بعثة الأمم للدعم في ليبيا التزامها بمواصلة دعم هذه الجهود بناءً على طلب حكومة الوحدة الوطنية.

وتأمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن تشكل هذه المبادرة بداية لمصالحة وطنية شاملة واستعادة النسيج الاجتماعي الليبي، داعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين قبل بداية شهر رمضان المبارك.