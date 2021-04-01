“عبد الحق”.. طفل ليبي مُهدد بالشلل بسبب كورونا

خاص 218

شهدت مصحة قرطاج الإيوائية بطرابلس واقعة هزّت المشاعر، حيث رقد الطفل “عبد الحق”، الذي لا يتجاوز عمره ستة أعوام، وهو يئنّ تحت ألم الإصابة بفيروس “كورونا”، ويتعرض لاحتمال أن تداهمه مضاعفات خطيرة.

وفي الوقت الذي يتطلع فيه الشعب الليبي إلى أن تفي الحكومة الجديدة بوعودها فيما يتعلق بتوفير اللقاحات لضمان الحماية من الفيروس القاتل؛ يبدو أن شبح السلالات الجديدة المتحورة من الفيروس لا يزال يخيّم على المشهد.

وأظهرت حالة الطفل “عبد الحق”، أن مخاوف الليبيين في محلها، حيث تعتبر حالته الأولى على مستوى البلاد التي تشهد متلازمة الاعتلال العصبي المتعدد، والتي نجمت عن إصابته بسلالة يعتقد أنها حديثة من فيروس “كورونا المستجد”، كانت قد تسلّلت إلى الداخل الليبي، مؤخرًا.

وتكمن خطورة هذه الحالة أنها تلحق الشلل الكامل بجسم المريض.

وتعليقًا على حالة الطفل؛ قال الدكتور فراس اللامي الذي استقبل “عبد الحق”: الطفل المريض حالته خطيرة للغاية ووضعه الصحي حرج.

وأضاف: إصابة الأطفال بفيروس “كورونا” لم تكن معتادة في بداية ظهور الوباء ومراحل تفشيه الأولى، ولكن مع تسرب السلالتين الأفريقية والبريطانية من الفيروس إلى داخل ليبيا؛ بدأنا نرصد زيادة واضحة في معدلات إصابة الأطفال بالفيروس.

وحذر “اللامي” من أن هذا التطور الخطير يستدعي الانتباه واتخاذ إجراءات وقائية أكثر تشديدًا فيما يتعلق بهذه المرحلة السنّية الغالية على نفوس الجميع.

ودعا إلى ضرورة مراعاة تداعيات هذا التطور على قرار العودة إلى الدراسة الذي اتخذته وزارة التعليم منذ شهرين تقريبًا.

ولا تعتبر حالة الطفل “عبد الحق” الأولى عالميًا، لكنها قد تكون الأولى في ليبيا، وبالتالي فإن المركز الوطني لمكافحة الأمراض يشدّد على ضرورة اتخاذ خطوة جادة لمواجهة السلالة الجديدة من الفيروس، التي نالت من “عبد الحق”.

وأكد المركز ضرورة دراسة هذه الحالة تمهيدًا للقيام بكل الخطوات اللازمة لمنع مزيد من الانتشار في أوساط أطفال ليبيا.

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