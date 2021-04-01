ليبيا على موعد مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس.

وفي الملخص العام؛ أشار المركز إلى أن الطقس سيكون معتدلاً هذا اليوم على أغلب المناطق، وتسجّل درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًا اعتبارًا من يوم الغد، على مناطق غرب ليبيا، ويكون ملحوظًا يوم السبت على هذه المناطق.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

•الطقس: صافٍ إلى قليل السحب.

•الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط يوم السبت على بعض المناطق مما يتسبّب في إثارة الأتربة والغبار.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20- 24) مْ وتسجّل ارتفاعًا تدريجيًا اعتبارًا من يوم الغد، ويكون ملحوظًا يوم السبت، حيث تتجاوز (30) مْ على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

•الطقس: السماء قليلة الغيوم تتكاثر أحيانًا، خاصةً على أقصى الساحل الشرقي مع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على طبرق.

•الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، تنشط هذا الصباح على طبرق، وتتحول يوم السبت إلى جنوبية غربية فجنوبية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 22) مْ، ولا تتجاوز هذا اليوم (14) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجّل ارتفاعًا اعتبارًا من يوم السبت.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

•الطقس: صافٍ إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

•الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحول يوم السبت إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق مما يتسبّب في إثارة للأتربة والرمال.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23- 28) مْ وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا اعتبارًا من يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:

•الطقس: صافٍ إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

•الرياح: شمالية غربية إلي متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22 – 24) مْ

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