إنمائي الأمم المتحدة يسلم بلدية سبها “284” عمود إنارة بالطاقة الشمسية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تسليم الجزء الأول من مشروع إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية إلى بلدية سبها، مبينا أن المشروع سيتولى تركيب 1070 عمودًا على مسافة 10 كيلومترات تقريبًا من مطار سبها إلى وسط المدينة.

البرنامج ذكر ، في بيان عبر حسابه الرسمي، أنه تم بالفعل تركيب 284 عمودًا تغطي الساحات ومواقف السيارات والطرق الداخلية لمطار سبها وجزئين آخرين على طريق المطار – وسط المدينة.

ولفت إلى استئناف الرحلات الجوية مؤخرًا في سبها، وأصبحت البنية التحتية الآن قادرة على تحسين الخدمات للمقيمين وأكثر من 7000 مسافر شهريًا من أو إلى الجنوب ليلاً وأثناء انقطاع التيار الكهربائي.

وقال عضو مجلس بلدية سبها عبد الله لمين صالح، خلال الحفل الذي أقيم في مطار سبها “نلاحظ زيادة في الازدحام المروري على شارع جمال عبد الناصر المؤدي للمطار حتى ساعات متأخرة من الليل”.

وأضاف “يساهم المشروع في تعزيز الأمن والاستقرار والتماسك الاجتماعي في سبها والجميع ينظر إليه بإعجاب”، متابعا “إنه دليل عظيم على الشراكة الناجحة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس البلدي لسبها”.

ومن جهته، قال مدير مطار سبها محمد وحيدة: “كان المطار مثل مكان منعزل ومخيف، مظلم تماما، واليوم يمكن للعمال العمل حتى وقت متأخر من الليل في الأمن”، مضيفا: “لدينا ما معدله عشر رحلات تجارية أسبوعيًا، وسيرتفع هذا بمعدل يصل إلى 16 رحلة أسبوعيًا اعتبارًا من أبريل 2021م”.

ويعمل مشروع “تحقيق الاستقرار في ليبيا”، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا بدعم 13 شريكًا دوليًا، بالتعاون مع السلطات الوطنية والشركات العامة لدعم البلديات لإعادة تأهيل مرافق الخدمات الأساسية وتعزيز القدرات لتحسين تقديم الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد.