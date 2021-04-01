لإعادة فتح سفارة بلاده.. رئيس الوزراء اليوناني يزور ليبيا الثلاثاء

أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، سيزور ليبيا الثلاثاء القادم، ويعيد فتح السفارة اليونانية المغلقة منذ 6 أعوام في طرابلس.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية، أريستوتيليا بيلوني، للصحافيين إن “ميتسوتاكيس سيتوجه إلى طرابلس لتطبيع وإعادة العلاقات الدبلوماسية”، بحسب فرانس برس.

وأوضحت الوكالة أن تلك الزيارة تأتي بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، ونظيريه الفرنسي جان إيف لو دريان، والألماني هايكو ماس، إلى طرابلس.

وختمت أن زيارة ميتسوتاكيس تأتي في أعقاب المحادثة الهاتفية الأخيرة التي أجراها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.