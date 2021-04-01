رئيس وزراء اليونان يزور ليبيا الثلاثاء ويعيد فتح سفارة بلاده

أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الخميس زيارة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ليبيا الثلاثاء المقبل، حيث سيعلن إعادة فتح السفارة المغلقة منذ ستة أعوام في طرابلس.

وقالت الناطقة باسم الحكومة أريستوتيليا بيلوني إن ميتسوتاكيس سيتوجه إلى طرابلس «لتطبيع وإعادة العلاقات الدبلوماسية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وسيرافق رئيس الوزراء وزير الخارجية نيكوس ديندياس، وسيلتقي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، كما أوضحت بيلوني.

وأضافت أن زيارة ميتسوتاكيس «تؤشر إلى إعادة فتح السفارة اليونانية بشكل فوري».

وأغلقت السفارة اليونانية في طرابلس في يوليو العام 2014 حين أجلت فرقاطة يونانية نحو 200 يوناني وأجانب آخرين من البلد الذي كان يشهد فوضى آنذاك.

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وفي 29 مارس الماضي، أعادت فرنسا فتح سفارتها في طرابلس، المغلقة أيضا منذ العام 2014 لدواع أمنية، في مؤشر على العودة التدريجية للاستقرار بعد أعوام من الصراع.

وزار ديندياس طبرق في يوليو الماضي لإجراء محادثات مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح.

وتوترت العلاقات بين اليونان وحكومة الوفاق، على خلفية توقيع الأخيرة اتفاقية مع تركيا، العام 2019، تقضي بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ترى فيها أثينا أنها «تتجاهل جزرها في البحر المتوسط».

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