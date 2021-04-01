الفيتوري يكشف مستجدات قضية لوكربي

كشف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري، اليوم الخميس، عن مستجدات قضية لوكربي، مبينا أن المحكمة العليا في اسكتلندا ردت اليوم برفض طلب فريق الدفاع بإحالة الملف الي المحكمة العليا في لندن.

وقال الفيتوري، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان (الطريق إلى لندن)، إن “الحجة التي استندت عليها محكمة اسكتلندا كانت “لا حق قانوني لوكيل عائلة المقرحي” في رفع القضية أمام المحكمة العليا في لندن، طبعا هذا كلام غير منطقي لأن الوكيل هو الذي رفع قضية الاستئناف امام المحكمة الأسكتلندية من البداية؛ فكيف يكون له الحق مرة ولا حق له في الثانية”، بحسب وصفه.

وأضاف الفيتوري قائلا:” وفق فريق الدفاع وخبراء القانون الأسكتلندي، الذين تواصلت معهم صباح اليوم، الدفاع ليس في حاجة إلى موافقة القضاء الأسكتلندي للتوجه إلى لندن. هذا حق أصيل للدفاع ووكيل عائلة المقرحي وهذا ما سيحدث كما سبق أن قلت في يناير الماضي. الآن يجري إعداد الملف لتقديمه إلى المحكمة العليا البريطانية في لندن في أقرب وقت”.

وأضاف الفيتوري، :”الآن بالذات فريق الدفاع بحاجة إلى دعم حقيقي وملموس من قبل حكومة الوحدة الوطنية”. ان كانت بحق حكومة وطنية فهذا أول أكبر اختبار وطني أمامها فقضية لوكربي قضية وطنية والاهتمام بها يعتبر عمل وطني خالص لأنها قضية ليبيا والليبيين بطرق مختلفة. على الحكومة أن تنهي اهمال (وربما تآمر؟) من سبقوها وخاصة فايز السراج لأنه هو من كان العقبة الرئيسية في ملف دعم فريق الدفاع.. نعم السراج شخصيا هو المسؤول وهذا اقوله للمرة الاولى لأنني متأكد من ذلك. أيضا: على الليبيين أخذ الأمر على محمل الجد وأحب أن اذكّر المجالس الاجتماعية الذين تواصلت معهم خلال الأشهر الماضية ووعدوني بحملة جمع تبرعات، أذكّرهم: انني مازلت انتظرهم ولا يليق بهم نكث وعودهم في هذا التوقيت. لا أريد إحراجهم بنشر أسماءهم، ولكنني قد اضطر لفعل ذلك”، على حد تعبيره.