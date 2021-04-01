المنفي: المصالحة الوطنية مهمة لإعادة السلم المجتمعي

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، بمدينة طرابلس بعدد من الخبراء للمشاركة في وضع أسس وقواعد المصالحة الوطنية في ليبيا.

وتم خلال اللقاء مناقشة مشروع قرار إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية من حيث الاختصاصات والهيكلية وكيفية إدارتها وعلاقتها بالجهات ذات العلاقة.

وأكد المنفي على أهمية المصالحة الوطنية لإعادة السلم المجتمعي ورد حقوق الناس، وعلى ضرورة التنوع في اختيار اللجنة العليا بحيث تضم جميع الكفاءات على مستوى ليبيا.

كما أشار المنفي إلى ضرورة إعداد الخطط والبرامج الإعلامية لتوعية المواطنين بضرورة وأهمية المصالحة الوطنية والتي تعتبر من أهم أولويات المجلس الرئاسي الليبي.