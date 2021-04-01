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وفاة عامل أفريقي وإصابة آخرين في انهيار منزل في طرابلس 

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24- خاص 

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي اليوم الخميس وفاة أحد العمالة الوافدة الأفريقية وإصابة ثلاثة أخرون في انهيار منزل بمنطقة السبعة في العاصمة الليبية طرابلس.  

وقال علي لـ”أخبارليبيا24″ إن العمال الأفارقة أصيبوا جراء انهيار المنزل أثناء أعمال البناء والترميم العشوائية دون اتخاذ إجراءات السلامة. 

وأشار الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ إلى أنه جرى إسعافهم هم الأربعة على قيد الحياة، وتوفي أحدهم متأثراً بالإصابة.  

وأوضح علي، أن أحد المصابين حالته حرجه ومصابان حالتهما الصحية مستقرة، مشيراً إلى أنه لم يتم التعرف على جنسيتهم بعد بسبب وضعهم الصحي. 

وأكد  الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أن العمال متواجدين حالياً في مستشفى طرابلس المركزي (شارع الزاوية). 

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