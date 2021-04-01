«القطراني» يتسلم مهام هيئة الكهرباء من «المؤقتة»

انتهت مراسم تسليم وتسلم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المؤقتة، في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وقالت هيئة الكهرباء في بيان صادر عنها: “حضر المراسم حسين القطراني، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى المسؤولين عن هيئة الكهرباء والديوان”.

وأضاف البيان “سلم رئيس الهيئة المهندس فخري المسماري مهامها، إضافة إلى جرد أصولها الثابتة والمنقولة وخزائنها ومخازنها إلى القطراني”.

وتابع “أثنى القطراني على دور الهيئة، وعملها على استقرار الشبكة العامة في مناطق عملها، رغم الصعوبات التي مرت بها”.