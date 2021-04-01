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«القطراني» يتسلم مهام هيئة الكهرباء من «المؤقتة»

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتهت مراسم تسليم وتسلم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المؤقتة، في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وقالت هيئة الكهرباء في بيان صادر عنها: “حضر المراسم حسين القطراني، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى المسؤولين عن هيئة الكهرباء والديوان”.

وأضاف البيان “سلم رئيس الهيئة المهندس فخري المسماري مهامها، إضافة إلى جرد أصولها الثابتة والمنقولة وخزائنها ومخازنها إلى القطراني”.

وتابع “أثنى القطراني على دور الهيئة، وعملها على استقرار الشبكة العامة في مناطق عملها، رغم الصعوبات التي مرت بها”.

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«القطراني» الحكومة المؤقتة حكومة الوحدة الوطنية هيئة الكهرباء

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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