لمدة أسبوع.. بدء استلام ملفات المترشحين لشغل المناصب السيادية في ليبيا 

أفادت مصادر صحفية، أن اللجنة المكلفة لاختيار شاغلي المناصب السيادية بدأت اليوم الخميس، ولمدة أسبوع في استلام وفرز ملفات المترشحين لتلك المناصب.

وأكدت المصادر أنه “من المقرر أن تصدر اللجنة المكلفة المكونة من 6 أعضاء بيانًا يوضح الضوابط والمعايير التي تستند لها في اختياراتها للمناصب السيادية وفق التشريعات والقوانين المنظمة لعمل هذه المؤسسات”.

ولفتت المصادر، أن مجلس النواب والمجلس الاستشاري للدولة، اتفقا في بوزنيقة، على عدة نقاط حول تحديد شاغلي المناصب القيادية الـ 7، مشيرة إلى أن “هناك أراء داخل البرلمان الليبي ترغب في أن تكون أسماء المرشحين للمناصب السيادية تكنوقراط وليست شخصيات سياسية”.

وبينت المصادر، أنه “يتم الاختيار على مناصب رئيسة في 7 مؤسسات سيادية، من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، علاوة على رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات”.

وأوضحت أنه “تم تشكيل اللجنة المؤلفة من 6 نواب من قبل رئيس مجلس النواب لتتولى إعلان فتح باب الترشح لتولي الوظائف السيادية، لاستلام وفرز الملفات والسير الذاتية للمترشحين والتحقق من مطابقتها للشروط المطلوبة بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية، وعرض أسماء المرشحين على مجلس النواب”.