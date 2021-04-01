لجنة الخدمات بمجلس الدولة تبحث ملف الصحة في ظل جائحة كورونا

بحثت لجنة شؤون الخدمات العامة التابعة لمجلس الدولة خلال اجتماعها الدوري الثالث، ملف الصحة في ليبيا في ظل جائحة كورونا وتأخر توفير اللقاحات.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المشاركين في الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس اتفقوا على تحديد الأولويات للملفات التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطن اليومية، فكان لملف الصحة الأهمية الكبرى؛ لما يتطلّبه من مجهودات ولاسيما خلال الظرف الصحي الذي عاشته البلاد بسبب مضاعفات كوفيد 19، ولما تمثله جائحة كورونا من خطورة على البلاد الناتجة عن التأخير في توفير اللَّقاحات، بالإضافة لمرضى الأورام ومرضى الكلى.

وناقش المشاركون في الاجتماع المسار الدستوري وتم الاتفاق على حثِّ رئيس لجنة المسار الدستوري بالمجلس على التواصل مع نظيره بلجنة مجلس النواب، والسعي لعقد اجتماع بين اللجنتين ومعرفة أسباب الانسداد في هذا الملف والسعي لحلحته.