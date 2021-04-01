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بوابة إفريقيا الإخبارية/ مصراتة |

01 April, 2021

وصل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى مدينة مصراتة ضمن جولة تفقدية للمناطق المجاورة للعمليات النفطية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، إن صنع الله بعد زيارة بنغازي يقوم بجولة تشمل مدن مصراتة وسبها للمتابعة أعمال المؤسسة عن كثب ضمن خطة زيادة الانتاج وتحقيق المستهدف من الايرادات التي تمول الخزانة العامة.

وقام رئيس مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط والوفد المرافق له بزيارة مركز مصراته التخصصي لعلاج القلب والشرايين والاوعية الدموية.

وجرى خلال الزيارة تكريم صنع الله من قبل مدير عام المركز وبحضور عميد البلدية على مساهمة المؤسسة ودعمها لاستكمال وانجاح المركز الصحي .