الداخلية واليونيسف تبحثان إنشاء مركز في مصراتة لإيواء أطفال المهاجرين

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني المرحاني مع الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى إنشاء مركز في مصراتة لإيواء الأطفال والفئة الضعيفة من المهاجرين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن ممثل اليونيسف استعرض خلال الاجتماع أهم الأعمال التي قامت بها المنظمة في ليبيا بالتعاون مع كافة المؤسسات في الدولة وتم الحديث عن المركز المزمع إنشائه في مصراتة لإيواء الأطفال والفئة الضعيفة من المهاجرين معربا عن تطلعه للتعاون في جميع الأوجه بشأن الأطفال في كل مكان ومهما كانت الجنسية.

جانبه أكد الشيباني وضع خطة مع كل مكونات الوزارة وجميع الوزارات للعمل على ملف الهجرة وخاصة الأطفال والمهاجرين، معربا عن شكره لليونيسف على المساعدات المقدمة لأطفال الهجرة والفئات المهمشة ووعد بتقديم كافة التسهيلات خدمة لهذه الفئة وخاصة بعد توصيات وتعليمات من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالاهتمام بهذه الفئة من المهاجرين بشكل خاص.