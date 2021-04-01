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ميناء بنغازي يستقبل 3,340 سيارة وشاحنة من السوق الأوروبية

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري عن وصول سفينة نقل السيارات “سلڤر ريي”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “ليبيانا الدولية للتوكيلات الملاحية”، بميناء جليانه؛ استعدادًا لتفريغ حمولتها من السيارات، والبالغة 3,340 سيارةً وشاحنةً قادمةً من السوق الأوروبية.

واستقبل الميناء السفينة “كيلدس ماري”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “خطوط نبتون”، وعلى متنها 535 ربطة من الأخشاب الصناعية.

وأشارت إدارة الميناء إلى وصول السفينة “كابتن عبيده”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 6,400 طن من مادة الإسمنت السائب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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