سفير ليبيا لدى إيطاليا يزور مقر عملية إيريني في روما

زار سفير ليبيا لدى إيطاليا، عمر الترهوني، مقر العملية الأوروبية الجوية والبحرية “إيريني”، في مقر قيادة العمليات للقوات المشتركة في تشنتوشيللي في روما.
استقبل قائد العملية “إيريني”، الأدميرال فابيو أغوستيني وموظفيه، الترهوني، وتم إطلاعه على آخر المستجدات بشأن العملية ونتائجها.
قال قائد إيربني: “إنه لمن دواعي سروري أن تكون هنا كدليل ملموس على نهج متجدد من قبل المؤسسة السياسية الليبية تجاه الاتحاد الأوروبي وعملية إيريني”.
من جانبه، قال السفير الترهوني، إن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا ملتزمة التزاما عميقا بالسعي لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد، معربا عن أمله في تحقيق هذه الغاية بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
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