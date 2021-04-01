سفير ليبيا لدى إيطاليا يزور مقر عملية إيريني في روما

زار سفير ليبيا لدى إيطاليا، عمر الترهوني، مقر العملية الأوروبية الجوية والبحرية “إيريني”، في مقر قيادة العمليات للقوات المشتركة في تشنتوشيللي في روما.

استقبل قائد العملية “إيريني”، الأدميرال فابيو أغوستيني وموظفيه، الترهوني، وتم إطلاعه على آخر المستجدات بشأن العملية ونتائجها.

قال قائد إيربني: “إنه لمن دواعي سروري أن تكون هنا كدليل ملموس على نهج متجدد من قبل المؤسسة السياسية الليبية تجاه الاتحاد الأوروبي وعملية إيريني”.

من جانبه، قال السفير الترهوني، إن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا ملتزمة التزاما عميقا بالسعي لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد، معربا عن أمله في تحقيق هذه الغاية بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي.