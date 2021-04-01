المشير حفتر يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

أكد القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، في كلمته أمام الملتقى الوطني الأول للمكونات الاجتماعية المنعقد في الرجمة، أكد على أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر، باعتباره ضرورة حتمية، مطالبا بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالالتزام بتنفيذ خارطة الطريق التي جاءت في ملتقى تونس وجنيف.

كما دعا المشير حفتر إلى ضرورة إيجاد آلية عمل عاجلة تنبثق عن الملتقى الوطني الأول للمكونات الاجتماعية، لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة باعتبارها أولوية قصوى، والشروع بها فورا.

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