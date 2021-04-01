أمن طرابلس: ضبط متهم مطلوب على ذمة 11 قضية

أعلنت مديرية أمن طرابلس القبض على متهم مطلوب على ذمة 11 قضية بين تهديد وسرقات بالاكراه وإتلاف أموال وضرب وتهديد بالسلاح

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس أن فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين و”الملقب بالدرية ” والمتهم في 11 قضية ما بين تهديد وسرقات بالاكراه وإتلاف أموال وضرب وتهديد بالسلاح، مؤكدة أنه صادر بشأنه11 أمر قبض من النيابة العامة، وذلك بعد رصد مكانه ونصب كمين محكم.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أنه لدى القبض على المتهم أطلق النار على عناصر الأمن ما استلزم الرد عليه باستعمال القوة وإصابته في قدمه وتم إسعافه وتحريز سلاح الجريمة، حيث تم ضبط أقواله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه