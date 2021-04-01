المنفي: يجب إعداد الخطط والبرامج الإعلامية لتوعية المواطنين بأهمية المصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي اليوم الخميس بمدينة طرابلس، بعدد من الخبراء للمشاركة في وضع أسس وقواعد المصالحة الوطنية في ليبيا.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان له، أن اللقاء شهد مناقشة مشروع قرار إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية من حيث الاختصاصات والهيكلية وكيفية إدارتها وعلاقتها بالجهات ذات العلاقة.

وأكد المنفي على أهمية المصالحة الوطنية لإعادة السلم المجتمعي ورد حقوق الناس، وعلى ضرورة التنوع في اختيار اللجنة العليا بحيث تضم جميع الكفاءات على مستوى ليبيا.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى ضرورة إعداد الخطط والبرامج الإعلامية لتوعية المواطنين بضرورة وأهمية المصالحة الوطنية، والتي تعتبر من أهم أولويات المجلس الرئاسي الليبي.