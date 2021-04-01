جلسة حوارية في سوق الجمعة لتوضيح آلية العمل يوم الاقتراع 

أجرت مسؤولة مكتب المراقبين باللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، نسيمة شيلو، جلسة حوارية بالتنسيق مع اللجنة الفرعية سوق الجمعة، مع رؤساء القوائم ووكلاء المرشحين، لتوضيح بعض الجوانب الغائبة عنهم فيما يخص آلية العمل ليوم الاقتراع.

وتضمنت الجلسة توضيح نظام اعتماد المراقبين ووكلاء المرشحين الصادر عن اللجنة المركزية، بالإضافة إلى أسلوب محاكاة للواقع الفعلي لدور كل منهم، مع الإجابة عن تساؤلات كافة الحاضرين، وفقا للصفحة الرسمية للجنة المركزية.

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