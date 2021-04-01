العاهل المغربي للمنفي: ندعم تطلعات الشعب الليبي

في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الملك محمد السادس يؤكد على دعم المملكة المغربية لإنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا.

ونقلت وسائل الاعلام المغربية عن المكتب الاعلامي الرئاسي الليبي ،ان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي “تلقى رسالة تهنئة خطية من الملك محمد السادس، هنأ فيها الرئيس على الثقة التي حظي بها لخدمة بلده في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة”.

وعبر الملك محمد السادس، عن دعمه الكامل “لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات الشرعية والوحدة والوئام والأمن والاستقرار”.

وأكد العاهل المغربي الملك محمد السادس مواصلة المملكة المغربية مساندتها المعهودة لكل الإجراءات والمجهودات التي تبذل “لرفع التحديات التي تواجه ليبيا من أجل إنجاح هذه المرحلة الدقيقة”، مذكرا بالأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات المغربية الليبية في مختلف المجالات، “تجسيداً لما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر الأخوة المتينة والتضامن الوثيق ومن رصيد تاريخي وحضاري مشترك”.