وصول جهاز تحليل «PCR» إلى المختبر الطبي في بني وليد

استلم المختبر الطبي التابع لإدارة الخدمات الصحية ببلدية بني وليد، اليوم الخميس، جهاز تحليل «PCR» من قبل مركز بحوث التقنيات الحيوية في طرابلس.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» إن الجهاز وصل مع كمية من مستلزمات التشغيل الخاصة به للكشف على كمية ونوعية الفيروس أي كان نوعه وليس فقط فيروس كورونا المستجد.

وذكر أبوالنيران أن مركز بحوث التقنيات الحيوية في العاصمة طرابلس تعهد بالدعم المتواصل والمستمر للمختبر الطبي التابع لإدارة الخدمات الصحية في بلدية بني وليد وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للتشغيل.

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