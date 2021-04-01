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القبض على” الدرية” المطلوب على ذمة 11 قضية بطرابلس

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تمكنت فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس من إلقاء القبض على أحد المطلوبين و” الملقب بالدرية ” والمتهم في إحدى عشر قضية.
وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس، فإن “الدرية”يواجه تهم ما بين تهديد وسرقات بالإكراه وإتلاف أموال وضرب وتهديد بالسلاح.
وأشار البيان الصادر، إلى أنه صادر بشأنه (11) أمر قبض من النيابة العامة.
ولفت البيان، إلى أنه بعد رصد مكان “الدرية” ونصب كمين محكم ولدى القبض عليه قاومهم بإطلاق النار مما استلزم الرد عليه باستعمال القوة وإصابته في قدمه و تم إسعافه وتحريز سلاح الجريمة.
كما تم ضبط أقواله واتخاذ بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة، وفقا للبيان الصادر.

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١١ قضية القبض ليبيا مديرية أمن طرابلس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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