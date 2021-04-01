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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

01 April, 2021

انطلقت شركة الخدمات العامة طرابلس ،اليوم الخميس ،في تنفيذ خطة لتحسين خدمات النظافة داخل بلديات طرابلس الكبرى ،وذلك استعدادا لحلول شهر رمضمان الكريم.

وقالت الشركة إن فرق التركيب التابعة لمصنع تجهيز لوحات تسمية الشوارع وتأثيث الطرق ،قامت اليوم ،بتجميع براميل القمامة سعة 1100لتر ،وقد تم تجيهيز عدد 300 برميل ،ستوجّه لدعم مكتب خدمات حي الأندلس.