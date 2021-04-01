وزيرة الخارجية تبحث مع تشيمين عودة السفارة الصينية إلى طرابلس

بحثت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، مع القائم بأعمال السفارة الصينية في ليبيا، وانغ تشيمين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لافتة إلى أهمية عودة السفارة الصينية لممارسة عملها من العاصمة، ما سيمهد الطريق لعودة الشركات الصينة لاستكمال أعمالها المتوقفة في بنغازي وطرابلس.

وأكد تشيمين دعم بلاده إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، إضافة إلى دراسة عودة السفارة إلى العاصمة طرابلس قريبا، مؤكدا أن الشركات الصينية تستعد للعودة إلى ليبيا مع أهمية استمرار الدعم المتبادل في المحافل الدولية بين الجانبين.

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