السفير الأمريكي يدعو مواطني بلاده في ليبيا إلى اجتماع الأربعاء المقبل

دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها في ليبيا إلى عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل، عبر الإنترنت.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم الخميس، طالعته “الساعة 24″، “يسر السفير ريتشارد نورلاند دعوة المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليًا في ليبيا لحضور اجتماع قاعة المدينة الافتراضي يوم الأربعاء ، 7 أبريل 2021، الساعة 5:00 مساءً”.

وأضاف البيان: “ستتاح الفرصة للحاضرين للالتقاء فعليًا بأعضاء آخرين من الجالية الأمريكية في ليبيا والاستماع إلى ملاحظات موجزة من السفير نورلاند حول المبادرات والأولويات الرئيسية للحكومة الأمريكية في ليبيا”.

وتابع: “سيناقش أفراد الأمن الظروف الأمنية المحلية، وسيكون الموظفون القنصليون متاحين للإجابة على الأسئلة القنصلية”.