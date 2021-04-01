وزير الداخلية يبحث مع وفد من بلدية باطن الجيل الأوضاع الأمنية التي تمر بها المنطقة

ليبيا – التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة العميد خالد مازن أمس الأربعاء وفدًا من بلدية باطن الجبل ضم كلًا من عميد البلدية جمال طمين، وعضو البرلمان عن منطقة باطن الجبل احفيظ شنينة، وعدد من أعضاء مجلس الشورى وأعيان وحكماء البلدية.

الوفد استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية خلال اللقاء الأوضاع الأمنية التي تمر بها المنطقة، وكيفية حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العملية الأمنية من خلال دعم الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن داخل البلدية.

من جانبه أكّد الوزير بأنه سيقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة، وتكليف الجهات المختصة ودعمها بكافة الإمكانيات، كما وعد بأنه سيكون هناك اجتماع قريب مع الضباط والأجهزة الأمنية ببلدية باطن الجبل، لوضع آلية للعمل على فرض واستتباب الأمن بأسرع وقت ممكن.

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