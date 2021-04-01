اليونيسف تستكمل تركيب وحدة تحلية المياه في جنزور

استكملت اليونيسف في ليبيا، عبر الدعم المقدم من مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي وبلدية جنزور، تركيب وحدة تحلية المياه إلى جانب تركيب خزانين وإنشاء محطات مظللة مما سيزيد من سعة تخزين المياه.

وأوضحت اليونسيف، أن “تحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب لحوالي 500 عائلة، بما في ذلك 10,000 طفل وطفلة في مركز إيواء الأكاديمية للنازحين داخليًا”.

وتعمل المنظمة، على تحسين وتهيئة الأجواء الملائمة للأطفال، عبر مهام منها صيانة المدارس وتقديم الدعم للوقاية من فيروس كورونا.

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