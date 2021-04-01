جرائم إرهابية لا مثيل لبشاعتها ولا قدرة على استيعابها 

أخبار ليبيا24- تقارير

بحرقةِ قلبٍ، تتحدّث الجدّة “ربيعة علي” البالغة من العمر 50 عامًا عن جرائم إرهابية لا مثيل لبشاعتها ولا قدرة للعقل على استيعابها.

فتتحدث عن فقدانها زوجها وابنها وصهرها واصفة طريقة قتلهم الهمجية إذ قُطعت رؤوسهم على أيدي عناصر الجماعات الإرهابيّة المسلّحة في الموزمبيق، أمّا هي فقد تمكّنت من الهرب إلى ميتوجي حيث تعيش هاجسًا يوميًّا لتأمين القوت لها ولأبنائها وأحفادها.

أما موناسا أموليا (64 عامًا) فتبكي مستنكرةً المأساة الّتي عاشتها هي وأبناء قريتها على أيدي الجماعات المسلّحة الّتي هاجمت القرية، لقد أحرقوا البيوت والحقول وعزلوا النّساء الكبيرات في السّنّ وقاموا بضربهنّ ضربًا مبرحًا.

ولم تتوقّف المأساة عند هذا الحدّ، إذ أُرغِمَت هؤلاء النّساء على مشاهدة عمليّة قطع رؤوس رجالٍ القرية، وهي بدورها عاشت التجربة المرة وأجبرت على مشاهدة ذبح ابنها.

لم تنتهي هنا مآسي موناسا أموليا مع الإرهاب إذ تابعت الجماعات الإرهابيّة جرائمها ضد الإنسانيّة وخطفت حفيدتاها الصغيرتين وحتى الساعة لا تعرف مصيرهما.

جرائم عشوائية بحقّ الإنسانيّة منذ أن وطأت قدم الجماعات الإرهابيّة أرض الموزمبيق وهي تبثّ الرّعب في نفوس المدنيّين، فقد مارست العناصر الإرهابية أبشع الجرائم بحقّ الإنسانيّة، بحيث امتهنت هذه الجماعات عمليّات قطع الرّؤوس وإحراق القرى الّتي تهاجمها وكلّ ما فيها.

فوفق المنظّمة الدّوليّة غير الحكومية “أكليد“، قتلت المجموعات المسلّحة 2400 شخص، نصفهم تقريبًا من المدنييّن.

وفي أواخر العام الماضي، قام مهاجمون بقطع رأس وأوصال 5 رجال و15 مراهقًا كانوا يشاركون في مراسم تقليديّة، تمّ إطلاق النّار على نحو 50 شابًّا وقطعت رؤوسهم على خلفيّة رفضهم الانضمام إلى المجموعات المسلّحة.

إرهاب همجي لا يرحم ولا يفرق لقد تعدّدت الأساليب والاستراتيجيّات الّتي اتّبعتها التّنظيمات الإرهابيّة منذ نشأتها ولا تزال حتّى اليوم.

فهذه الجماعات لا تعرف معنى الإنسانيّة ولا تمتّ بصلةٍ للمبادئ والقيم الاجتماعيّة منها أو الدّينيّة أو غيرها، فهي “تجرف الأخضر واليابس”، وأينما حلّت تترك بصمةً تؤكّد على بشاعتها وجرمها المتواصل.

رجالٌ، نساءٌ، شبابٌ، أطفالٌ… كلّهم وقعوا ضحيّة الإرهاب في أفريقيا، الإرهاب الّذي لا يترك فرصةً تمرّ إلّا ويحاول اغتنامها لتنفيذ أجندته الإجراميّة.