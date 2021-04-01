اليونان تعتزم إعادة فتح سفارتها في ليبيا الثلاثاء القادم

أعلنت الحكومة اليونانية، أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس سيزور ليبيا الثلاثاء القادم، وسيعيد فتح السفارة اليونانية المغلقة منذ ستة أعوام في طرابلس.

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة أريستوتيليا بيلوني، للصحافيين إن ميتسوتاكيس سيتوجه إلى طرابلس “لتطبيع وإعادة العلاقات الدبلوماسية”.

وسيرافق رئيس الوزراء وزير الخارجية نيكوس ديندياس، وسيلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، كما أوضحت بيلوني.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية، أن زيارة ميتسوتاكيس “تؤشر إلى إعادة فتح السفارة اليونانية بشكل فوري”.

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