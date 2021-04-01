بالخير: تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية يحتاج إلى أكثر من 50 مليون دينار.. وسنحترم قرار تغير رئاسة المفوضية إن صدر

ليبيا – أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير إن المفوضية ستلتزم وتحترم أي قرار يصدر عن مجلس النواب بشأن تعيين المناصب السيادية ويقضي بتغيير رئاسة المفوضية .

بالخير وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس الأربعاء قال: “لا نعتقد في هذه الفترة الضيقة أن باستطاعة مجلس المفوضية الجديد استيعاب النظم الانتخابية ومعادلات تفريغها، ولقد أنجزنا عملنا على أكمل وجه وفق المتاح، ومستعدون لتقديم المساعدة والمشورة لمن سيخلفنا”.

وأضاف أن المفوضية شكلت لجنة تعكف على دراسة احتياجات المفوضية المالية وأوجه صرفها، وسنقدمها لرئيس الحكومة وفق طلبه.

وأشار إلى أن المفوضية أوضحت لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أن إشكالية تبويب المجلس الرئاسي السابق لقيمة 50 مليون دينار للمفوضية أوقفت عملها؛ لأنها ميزانية طوارئ وطلب الدبيبة إعادة تقديمها معدّلة.

بالخير اختتم تصريحه بالقول: “أوضحنا لرئيس الحكومة أن 50 مليون دينار كافية لإجراء الاستفتاء على الدستور فقط، وأما تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، واحتمال جولة رئاسية ثانية فالاحتياجات فيها أكبر”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية