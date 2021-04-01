بالخير: تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية يحتاج إلى أكثر من 50 مليون دينار.. وسنحترم قرار تغير رئاسة المفوضية إن صدر

ليبيا – أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير إن المفوضية ستلتزم وتحترم أي قرار يصدر عن مجلس النواب بشأن تعيين المناصب السيادية ويقضي بتغيير رئاسة المفوضية .
بالخير وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس الأربعاء قال: “لا نعتقد في هذه الفترة الضيقة أن باستطاعة مجلس المفوضية الجديد استيعاب النظم الانتخابية ومعادلات تفريغها، ولقد أنجزنا عملنا على أكمل وجه وفق المتاح، ومستعدون لتقديم المساعدة والمشورة لمن سيخلفنا”.
وأضاف أن المفوضية شكلت لجنة تعكف على دراسة احتياجات المفوضية المالية وأوجه صرفها، وسنقدمها لرئيس الحكومة وفق طلبه.
وأشار إلى أن المفوضية أوضحت لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أن إشكالية تبويب المجلس الرئاسي السابق لقيمة 50 مليون دينار للمفوضية أوقفت عملها؛ لأنها ميزانية طوارئ وطلب الدبيبة إعادة تقديمها معدّلة.
بالخير اختتم تصريحه بالقول: “أوضحنا لرئيس الحكومة أن 50 مليون دينار كافية لإجراء الاستفتاء على الدستور فقط، وأما تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، واحتمال جولة رئاسية ثانية فالاحتياجات فيها أكبر”.
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