وزير الصحة: تشكيل لجنة لوضع التدابير لمكافحة فيروس كورونا

أصدر وزير الصحة قرارا بتشكيل لجنة علمية استشارية لوضع التدابير الطبية لمكافحة فيروس كورونا برئاسة خليفة الطاهر البكوش وبعضوية 27 عضوا.

وبموجب القرار رقم 4 لسنة 2021 تتولى اللجنة اعتماد دليل استرشادي يتضمن القواعد العلمية للاستقبال والكشف وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بالتنسيق مع مختلف الخبراء واللجان المختصة من أجل وضع بروتوكول موحد في الأقسام وأخذ العينة ليتم تدريب الأطباء وإلزام المستشفيات والمراكز العاملة بقواعد هذا البروتوكول وتعيين مندوبين لهذه المستشفيات لمراقبة تنفيذ هذه القواعد.

وتتولى اللجنة المساعدة في وضع تصور كامل للتغلب على تحديات الموارد من حيث توفرها على المستوى الوطني وتدريبها وتقديم مقترح بالحوافز المالية وإحالتها للجهات المعنية والمساهمة في وضع القوائم للاحتياجات الخاصة بتوريد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية حسب توصية منظمة الصحة العالمية وتجارب الدول الأخرى كالصين والتواصل مع الجهات التنفيذية لمعرفة المتوفر منها وما قيد التوريد وتحديد الاحتياج الفعلي بالتعاون مع المختصين في علم الأدوية وذلك لتقدير الأعداد المحتمل إصابتها ودرجة الخطورة ومدى الاحتياج والمشاركة في الأبحاث العلمية التي تجريها منظمة منظمة الصحة العالمية أو المراكز البحثية والتواصل مع الدول الأخرى وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة للخروج بتوصيات للعمل عليها من خلال الندوات العلمية وإعداد البرامج التدريبية للأطباء والتمريض والعاملين الصحيين وعمال النظافة وغيرهم والإشراف عليها من أجل الحفاظ على سلامتهم وتوفير حماية لهم ولأسرهم.

وبحسب القرار تتولى اللجنة التعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الحكم المحلي والبلديات من أجل الحد منانتشار ومكافحة وعلاج جائحة كورونا