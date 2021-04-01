رئيس وزارء اليونان يعتزم زيارة ليبيا الثلاثاء المقبل لإفتتاح سفارة بلاده في طرابلس

ليبيا – يعتزم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس زيارة ليبيا يوم الثلاثاء المقبل للقاء كبار المسؤولين في السلطة الجديدة، كما سيعيد افتتاح سفارة بلاده في العاصمة طرابلس.

صحيفة “كاثمريني” اليونانية أوضحت اليوم الخميس وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أن المتحدثة باسم الحكومة أرسطو بيلوني أكدت أن رئيس الوزراء سيزور ليبيا في السادس من أبريل الجاري رفقة وزير الخارجية نيكوس ديندياس، حيث ستشهد الزيارة إعادة افتتاح السفارة اليونانية في طرابلس.

وأشارت المتحدثة إلى أن رئيس الوزراء سيلتقي خلال الزيارة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.