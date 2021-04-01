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المنفي يبحث مع عدد من الخبراء ملف المصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد لمنفي، على أهمية المصالحة الوطنية لإعادة السلم المجتمعي ورد حقوق الناس، وضرورة التنوع في اختيار اللجنة العليا بحيث تضم جميع الكفاءات على مستوى ليبيا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في طرابلس مع عدد من الخبراء، ناقش آليات المشاركة في وضع أسس وقواعد المصالحة الوطنية، حيث أشار رئيس المجلس الرئاسي إلى ضرورة إعداد الخطط والبرامج الإعلامية لتوعية المواطنين بضرورة وأهمية المصالحة الوطنية، والتي تعد من أهم أولويات المجلس الرئاسي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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