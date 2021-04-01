السفير التونسي لدى ليبيا: الأزمة الليبية اتخذت منعرجًا جديدًا نحو الانفراج

ليبيا – قال السفير التونسي لدى ليبيا لسعد العجيلي إن الوضع في ليبيا شهد نقلة نوعية، خاصة على الساحة السياسية، مشدّدًا على أنّ الأزمة اتخذت منعرجًا جديدًا نحو الانفراج، وفق قوله.

العجيلي أوضح في مقابلة مع إذاعة “إكسبراس أف أم” التونسية ونقلتها قناة “ليبيا الأحرار” أن المسار السياسي حقق نجاحًا من خلال اختيار حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، قائلًا: “عملية الإصلاح انطلقت برعاية دول إقليمية، وتونس كانت من أول المساندين لهذا المسار”.

وتابع السفير التونسي لدى ليبيا: “الوضع الليبي يبشّر بكل خير لعودة الاستثمار والانطلاق نحو التنمية والاقتصاد والابتعاد عن الحرب التي كان لها تأثير سلبي على بلدان الجوار، وخاصة على الاقتصاد التونسي”.

ونوّه العجيلي إلى أن رؤية تونس للعلاقات مع ليبيا رؤية تكامل وشراكة ونظرة مشتركة للمستقبل، مضيفًا أن النقاط المشتركة بين تونس وليبيا تتمثل في إعادة إنشاء النقاط الحدودية وتنميتها، والدخول إلى السوق الإفريقية بشكل مشترك. كما أردف: “توحيد الحكومة والمؤسسات في ليبيا سيعطي نقطة انطلاق جديدة للبرامج الاقتصادية، من بينها إعادة الإعمار الذي سيكون بشراكة بين شركات تونسية وليبية”، مشيرًا إلى أن بلاده بدأت تلمس عودة اليد العاملة التونسية إلى ليبيا، كما أنّ الدينار الليبي بدأ في التعافي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية