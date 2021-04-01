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بالصور | حكومة الوحدة تتابع تنفيذ برامجها في مكافحة كورونا وتوفير الخدمات للمواطنين

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس اجتماعه العادي الثاني للعام 2021.
الاجتماع سيتابع بحسب المكتب الإعلامي تنفيذ برنامج الحكومة وفق أولوياتها في مكافحة جائحة كورونا وتوفير الخدمات للمواطنين.
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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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