ليبيا الان بالصور | حكومة الوحدة تتابع تنفيذ برامجها في مكافحة كورونا وتوفير الخدمات للمواطنين تم النشر منذُ 10 ثوانياضف تعليقاً مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية ليبيا – عقد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس اجتماعه العادي الثاني للعام 2021. الاجتماع سيتابع بحسب المكتب الإعلامي تنفيذ برنامج الحكومة وفق أولوياتها في مكافحة جائحة كورونا وتوفير الخدمات للمواطنين. اضغط لمشاهدة عرض الشرائح. Share and Enjoy ! 0Shares 0 0 يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية
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