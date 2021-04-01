صنع الله يبحث دعم بلدية مصراتة

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مع عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري وأعضاء البلدية دعم البلدية لحلحلة بعض المختنقات وتوفير احتياجات البلدية في إطار سياسة الجار الطيب والمسؤولية الاجتماعية.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة أن صنع بحث اليوم الخميس في مصراتة دعم المؤسسة لبلديه مصراته لحلحلة بعض المختنقات وتوفير احتياجات البلدية في إطار سياسة الجار الطيب والمسؤولية الاجتماعية، وفق الاحتياجات الملحة، بما هو متاح للمؤسسة من إمكانيات، في ظل حاجة المؤسسة الماسة للموارد المالية لتسيير أعمال القطاع وأيضا لكي تساهم بشكل أكبر في دعم المناطق المجاورة لعملياتها.