اللواء بوعلوية يبحث ملف تعزيز الأمن في طبرق وتطبيق الإجراءات الاحترازية 

بحث رئيس الغرفة الأمنية المشتركة طبرق، اللواء ناجي بوعلوية، ملف تعزيز الأمن داخل مدينة طبرق، وتطبيق الخطة الموضوعة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

الاجتماع الأمني الموسع الذي ضم رئيس المجلس التسييري طبرق، فرج بوالخطابية، ومديري الأمن البطنان، والوحدات العسكرية التابعة لمنطقة طبرق العسكرية، تم التأكيد من خلاله على ضرورة تواصل الحملات التوعوية، وانطلاق حملة لرش الأماكن العامة والخدمية كالمدارس والكليات بجامعة طبرق، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لمواجهة انتشار الفيروس.

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