بالصور | وزيرة العدل تفتتح محكمة ونيابة أبو كماش الجزئيتين

ليبيا – افتتحت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبد الرحمن أمس الأربعاء محكمة ونيابة أبو كماش الجزئيتين بمشاركة رئيس المجلس الأعلى للقضاء،

وزيرة العدل قدمت في مستهل كلمتها التعازي لبلدية زوارة في وفاة عميدها مؤخرًا، مؤكدةً على أن هذه الخطوة جاءت في ظل جهود وزارة العدل، لتقريب المحاكم من المواطنين، وللتأكيد على ولاية القضاء الليبي ودعم استقلاله وسيادته على كافة ربوع الوطن، باعتباره ركيزة من ركائز السيادة الوطنية .

هذا وحضر الافتتاح كل من القائم بأعمال النائب العام وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ورؤساء محاكم ونيابات دوائر استئناف الزاوية ومحاميها، ورؤساء فروع وزارة العدل، وجهاز الشرطة القضائية الزاوية، وأعضاء المجلس البلدي زوارة، ولفيف من الأعيان ووجهاء المنطقة، وضيوف آخرون كرام.