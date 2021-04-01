ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

01 April, 2021

قامت لجنة اللحوم فرع طرابلس صحبة الحرس البلدي بمركز الرقابة على الأغذية و الأدوية ،الخميس ،بجولة على محلات بيع و تداول اللحوم في منطقة سوق الأحد _بئر التوتة.

وقال المركز ،إن اللجنة سجّلت عدّة ملاحظات بسلخانة الشجرة للدبح الفوري ،منها وجود الدجاج الحي بجانب أماكن الدين ،النظافة العامة سيئة ،طريق التخلص من القمامة مخالف للإشتراطات الصحية ،كذلك التهوئة غير جيدة ،مع عدم وجود شهادة صحية من الطبيب البيطري تفيد بخلو الدجاج المعد للدبح من الأمراض وبقايا العقاقير.

كما لاحظت اللجنة أنه و بمعاينة محل قصاب القمة ،تبين ،عدم وجود شهادة صحية ،كذلك النظافة العامة سيئة ،الثلاجات العمودية غير نظيفة وبها ذيول أبقار بجلودها وفضلاتها مع وجود لحوم بها تغير في اللون نتيجة الحفظ السيئ.

اما قصاب الجودة لجميع أنواع اللحوم ،فقد تعلّقت الملاحظات بعملية الذبح ،حيث تتم على الطريق مما يجعل اللحوم عرة للتلوث البكتيري و عوادم السيارات و وجود أسماك معظمها فاسدة تباع أمام المحل مع وجود لحوم إبل معروضة للبيع بجلودها وهذا مخالف للإشتراطات الصحية.

كما لاحظت اللجنة بمعاينة محل قصاب الفلاح {2}للحوم ،عرض اللحوم خارج المبردات ،النظافة العامة سيئة ،لوحة التقطيع غير نظيفة ومتهالكة ،عدم وجود حوض غسيل ومصدر للمياه الساخنة و،أما محل مدبحة الارياف فقد لوحظ حدوث انخفاض في درجات الحرارة لحفظ الدواجن مما يعرضها لسرعة التلف ،النظافة العامة جيدة ،التلاجة العمودية من الخشب وهذا مخالف للإشتراطات الصحية.

و أكدت اللجنة أنه تم إتخاد الإجراءات المناسب من قبل الحرس البلدي بالمركز و إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.