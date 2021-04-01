قائد ايريني: تمديد التفويض لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا يمثل اعترافاً بعملنا الفعال

ليبيا – قال قائد عملية ايريني الأوروبية الأدميرال فابيو أغوستيني اليوم الخميس إن تمديد مدة صلاحية العملية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، يمثل اعترافًا بعملنا الفعال والمحايد في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

الأدميرال أغوستيني وخلال مراسم تنصيب قائد القوة الجديد للأصول الجوية والسفن البحرية للعملية الأدميرال البحري الإيطالي ستيفانو فرومينتو، خلفًا للقيادة اليونانية وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية، أضاف: “لقد اختتمت عملية إيريني لتوها عامها الأول من النشاط، وفي هذه الأيام بالذات مدد المجلس الأوروبي تفويضها لمدة عامين آخرين”.

وأشار الى أن ذلك يؤكد إرادة الاتحاد الأوروبي في الحفاظ بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، والاعتراف بعملنا الفعال والمحايد في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية