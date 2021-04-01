بن شرادة: مجلس النواب لم يصوت على اتفاق بوزنيقة بشأن المناصب السيادية لكي يصبح نافذًا

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن مجلس النواب لم يصوت على اتفاق بوزنيقة بشأن المناصب السيادية لكي يصبح نافذًا، كما فعل مجلس الدولة منذ فترة.

بن شرادة وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح اليوم الخميس أن قبول النواب لملفات المترشحين لتولي المناصب، قد يكون الغرض منه إبقاء الوضع كما هو عليه وعدم إحداث تغيير فيه، كما حصل عند محاولة البرلمان أحاديًا تعيين محمد الشكري محافظًا للبنك المركزي عام 2018، قبل أن يجري الطعن فيه؛ بحسب تعبيره.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية