رئيس وزراء اليونان يزور ليبيا الأسبوع القادم ويعيد فتح سفارة بلاده

قالت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية أرسطو بيلوني، إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس سيزور ليبيا في 6 من أبريل الجاري مؤكدة أنه سيعيد فتح السفارة اليونانية في طرابلس بحسب صحيفة كاثمريني اليونانية.

ونقلت وكالة نوفا عن صحيفة كاثمريني اليونانية أن أثينا تهدف من خلال زيارة رئيس الوزراء رفقة وزير الخارجية نيكوس ديندياس، لاستعادة علاقاتها مع ليبيا، وحماية المصالح الجيوستراتيجية لليونان.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الإيطالي خلال زيارته رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وتعرض المنفي للطرد من اليونان حين كان سفيرا لليبيا بأثينا، احتجاجا على الاتفاقية البحرية المبرمة عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق.

وتتزامن زيارة رئيس الوزراء اليوناني مع زيارة لنظيره الإيطالي ماريو دراجي إلى العاصمة الليبية طرابلس، في أول مهمة رسمية له في الخارج منذ توليه منصبه.