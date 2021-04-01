المنفي يؤكد على أهمية المصالحة الوطنية لإعادة السلم المجتمعي ورد حقوق الناس

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس بمدينة طرابلس بعدد من الخبراء للمشاركة في وضع أسس وقواعد المصالحة الوطنية في ليبيا.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي مشروع قرار إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، من حيث الاختصاصات والهيكلية، وكيفية إدارتها وعلاقتها بالجهات ذات العلاقة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية المصالحة الوطنية لإعادة السلم المجتمعي ورد حقوق الناس، وعلى ضرورة التنوع في اختيار اللجنة العليا بحيث تضم جميع الكفاءات على مستوى ليبيا.

المنفي أشار إلى ضرورة إعداد الخطط والبرامج الإعلامية لتوعية المواطنين بضرورة وأهمية المصالحة الوطنية، والتي تعتبر من أهم أولويات المجلس الرئاسي.

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