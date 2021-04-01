مطلوب لـ 11 قضية قاوم البحث الجنائي حتى سقط.. مديرية أمن طرابلس تعلن القبض على “الدرية”

ليبيا – أعلنت مديرية أمن طرابلس على تمكن فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي من إلقاء القبض على “الدرية” المطلوب على ذمة 11 قضية ما بين تهديد وسرقات بالإكراه وإتلاف اموال وضرب و تهديد بالسلاح.

مديرية أمن طرابلس أوضحت بأن “الدرية” الذي لم تذكر إسمه الحقيقي صادر بشأنه 11 أمر قبض من النيابة العامة ، مبينةً بأنه قد تم القبض عليه بعد رصد مكانه ونصب كمين محكم.

وأفادت مديرية أمن طرابلس بأن المتهم قد قاوم وحدات البحث الجنائي أثناء عملية القبض عليه بإطلاق النار مما استلزم الرد عليه باستعمال القوة واصابته في قدمه وتم إسعافه وتحريز سلاح الجريمة، حيث تم ضبط أقواله واتخاذ بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية