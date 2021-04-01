وزارة الداخلية تبحث تأمين نقل الوقود للمحطات بمناطق الجبل الغربي

بحث مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية عميد علي الترهوني مع المسؤولين الأمنيين بمناطق الجبل الغربي تأمين نقل الوقود للمحطات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن مدير الإدارة عقد خلال زيارته لمناطق الجبل الغربي اجتماع مع عدد من مدراء مديريات الأمن بمناطق الجبل الغربي وذلك بمدينة الرياينة، بحضور رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ومسؤولي شركات النقل، وعدد من أعيان مدن الزنتان جادو الرجبان.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تفعيل البوابات الأمنية وخاصة الدوريات الصحراوية وتأمين الطريق العام لحفظ الأمن، وكذلك تأمين عملية نقل صهاريج الوقود إلى كافة المحطات بهذه المناطق ومنع أي عمليات التهريب حتى يتمكن المواطن من الحصول على المحروقات بكل سلاسة كما تم خلال الاجتماع التشديد على ضرورة الضبط والربط بين منتسبي جميع الأجهزة الأمنية التابعة للمدريات بمناطق الجبل الغربي.