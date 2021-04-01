سرت تعلن إعادة تحديد فترة فرض حظر التجول بالمدينة

أعلن المجلس التسييري سرت، إعادة تحديد فترة فرض حظر التجول بالمدينة اعتبارا من اليوم الخميس، لتكون من الساعة السابعة مساءا حتى الساعة السابعة صباحا.

وأوضح المجلس، في إعلانه، أن تحديد فترة الحظر يجب أن تكون مرفقة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

ودعا المجلس التسييري، أصحاب مزوالى كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والصناعية والحرفية والمقاهي وصالات الحلاقة والنساء ومحال بيع اللحوم، توفير المستلزمات الوقائية للمواطن من كمامات وجلّ معقم حفاظا على صحة المواطنين.

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