النائب عبدالمنعم حسن: لجنة “المناصب السيادية” تعمل بمعزل عن التدخلات الخارجية

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم حسن، إن اللجنة المشكلة من النواب لتسلّم ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية، شرعت اليوم في التسلّم وتستمر إلى الخميس المقبل.

وأضاف النائب المنعم حسن، في تصريحات صحفية، أنه وفق خارطة الطريق سنحيل ملفات الأسماء المنطبقة عليها الشروط إلى المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، ليختار 3 في كل منصب ومن ثَمّ نصوت عليها.

ولفت إلى أن المناصب الـ3 التي سيُصوّت عليها، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ووكيل الرقابة الإدارية.

وتابع:” نعمل بمعزل عن التدخلات الخارجية، والمجلس الأعلى للدولة بصفته مستشارا سيختار الأصلح من الأسماء التي تحال إليه من اللجنة”.